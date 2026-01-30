Aeroporto di Fiumicino potenziata l' assistenza a disabili e persone a ridotta mobilità

All’aeroporto di Fiumicino sono stati rafforzati i servizi dedicati a disabili e persone con mobilità ridotta. Rete ferroviaria italiana e AdR Assistance hanno firmato un nuovo protocollo per garantire un aiuto più efficiente tra treno e aereo. L’obiettivo è offrire un supporto continuo e coordinato, facilitando i viaggi di chi ha bisogno di assistenza speciale.

Rfi e Aeroporti di Roma Assistance firmano l'accordo che introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale La nuova intesa introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri a ridotta mobilità e rafforzare l’integrazione tra i gestori delle principali infrastrutture di trasporto. Grazie a un consolidamento del coordinamento tra le rispettive sale operative di Rfi e AdR Assistance, il nuovo assetto consente di accompagnare il passeggero in modo continuo lungo l’intero percorso, dal treno all’aeromobile e viceversa, assicurando maggiore fluidità, chiarezza dei processi e qualità del servizio, riducendo i tempi di attesa.🔗 Leggi su Romatoday.it

