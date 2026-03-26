Mobilità docenti | vale solo il superamento di un concorso ordinario Quanti e quali

Il 23 marzo 2026 si è svolto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams. Durante l'incontro sono stati discussi aspetti relativi alla mobilità dei docenti, con particolare attenzione al criterio che prevede il superamento di un concorso ordinario come requisito esclusivo. Sono stati inoltre indicati il numero e le categorie di docenti coinvolti.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026, per il passaggio su posto ed. motoria primaria serve l’abilitazione con concorso ordinarioMobilità docenti 2026: è possibile richiedere passaggio di cattedra o di ruolo verso i posti di ed. Concorso PNRR vale 3 punti nelle GPS: riepilogo sull’inserimento. Conta il superamento, vincitori e idonei sono pariNel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è... VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [con QUESTION TIME] Altri aggiornamenti su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità 2026, ricongiungimento: in quale caso si è vincolati al comune specifico come prima preferenza?; Mobilità 2026/27: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo [Chiarimenti]; Mobilità 2026, le preferenze da esprimere sono al massimo 15 tra scuole, comuni, distretti e province; Mobilità docenti 2026/27: date, vincoli e novità. Ecco cosa cambia per trasferimenti e passaggi di ruolo. Mobilità docenti 2026, valida solo se redatta tramite apposito modulo presente su Istanze OnLine. Punteggi riconosciuti se documentatiCome ben spiegato dal comma 1 dell’art.4 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, per la mobilità docenti 2026/2027 saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sez ... tecnicadellascuola.it Mobilità ATA 2026/27: come funziona la domanda per passaggio di profilo. Possibile solo nella stessa areaCon l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com Mobilità docenti 2026/27: novità e regole Chi può fare domanda, quali vincoli rispettare e cosa cambia sul sostegno. Tutto quello che devi sapere in modo semplice e veloce. Guarda il video. Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il p - facebook.com facebook