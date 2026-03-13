Concorso PNRR vale 3 punti nelle GPS | riepilogo sull’inserimento Conta il superamento vincitori e idonei sono pari

Durante un dibattito trasmesso su OrizzonteScuola TV il 21 febbraio 2026, Andrea Carlino ha intervistato Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti per discutere del punteggio di tre punti attribuito ai partecipanti al concorso PNRR nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Si è parlato del criterio di riconoscimento del punteggio e del fatto che vincitori e idonei vengono valutati allo stesso modo.

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del riconoscimento del punteggio per gli idonei ai concorsi PNRR nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il focus ha riguardato il requisito del 30% e la sua incidenza sull'attribuzione dei 3 punti.