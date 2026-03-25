Mobilità ATA 2026 27 | come compilare correttamente la domanda Ecco la GUIDA del Ministero e gli errori da evitare

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le regole e le scadenze per la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. È stato pubblicato anche una guida dettagliata per compilare correttamente la richiesta, con indicazioni sugli errori più comuni da evitare nel processo di presentazione.

Con l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito modalità e scadenze per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Polis Istanze Online. L'articolo Mobilità ATA 202627: come compilare correttamente la domanda. Ecco la GUIDA del Ministero e gli errori da evitare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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