Mobilità docenti 2026 ecco chi ha il vincolo triennale e precisazioni documentazione deroghe Nota Ministero

Il Ministero ha pubblicato la nota n. 6314 del 13 marzo 2026, in cui vengono illustrate le regole sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2026. La comunicazione specifica chi ha il vincolo triennale e fornisce chiarimenti sulla documentazione richiesta per le deroghe. La nota mira a chiarire le procedure e le restrizioni applicate ai docenti interessati.

Nella nota n. 6314 del 13 marzo 2026 il Ministero spiega in maniera dettagliata i vincoli di permanenza per la mobilità del personale docente per l'a.s. 202627 e le deroghe previste. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026, spieghiamo chi può presentare domanda e le nuove deroghe per chi ha il vincolo. RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda è prevista dal 16 marzo (data da confermare). Trasferimento di provincia 2026/27: ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilitàI docenti che non possono presentare domanda, se sono in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art. Contenuti utili per approfondire Nota Ministero Temi più discussi: Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]; Cosa si può comprare con la carta del docente? I corsi di formazione della Tecnica della Scuola; Percorsi abilitanti, Docenti Vincitori di Concorso: ecco le CDC non attivate nella Regione di servizio. Come risolvere il problema? Le attività si svolgeranno in modalità telematica? NOTA (PDF); Bonus docenti 2026 attivo da ieri: Carta del Docente a 383 euro, piattaforma in tilt per gli accessi, ecco come procedere con carta docente login. Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco la pagina del Ministero con modulistica e allegatiIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza n. ... del … con cui avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermareMobilità docenti, ATA personale educativo per l'anno scolastico 2026/27: presentazione della domanda a breve. Ecco le prime indicazioni ... orizzontescuola.it In una nota il ministero annuncia «un provvedimento legislativo di prossima emanazione» che modificherà le disposizioni della legge di bilancio che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole sp - facebook.com facebook Il Ministero della Giustizia, con nota informativa n. 1849/2026, comunica le nuove funzionalità attive dal 29 gennaio 2026 >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Dirittodifamiglia #NegoziazioneAssistita x.com