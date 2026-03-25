Posizioni economiche ATA | suppletiva il 23 aprile graduatorie posti disponibili LO SPECIALE

Il 23 aprile si terrà una prova suppletiva per le posizioni economiche del personale ATA. Le prove finali sono ormai concluse e le graduatorie sono in fase di definizione. Restano ancora da assegnare alcuni posti disponibili, mentre il personale attende l’aggiornamento ufficiale delle classifiche. La situazione riguarda esclusivamente le posizioni economiche, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

Concluse le prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale è in attesa delle graduatorie. L'articolo Posizioni economiche ATA: suppletiva il 23 aprile, graduatorie, posti disponibili LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Posizioni economiche ATA: suppletive, graduatorie, posti disponibili [LO SPECIALE]Concluse le prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale è in attesa delle graduatorie. Leggi anche: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendario Una selezione di notizie su Posizioni economiche Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendario; Posizioni economiche ATA, fissata la prova suppletiva: appuntamento il 23 aprile 2026; Prove suppletive della procedura di selezione per le posizioni economiche del personale ATA, si svolgeranno il 23 aprile; Prova suppletiva posizioni economiche ATA: si svolge il 23 Aprile, ecco l'Avviso del Ministero. Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendarioIl Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 7392 del 24 marzo 2026 relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazio ... orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, fissata la prova suppletiva: appuntamento il 23 aprile 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario della prova suppletiva relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA, prev ... tecnicadellascuola.it Prova suppletiva posizioni economiche ATA: si svolge il 23 Aprile, ecco l’Avviso del Ministero Info e requisiti nel primo commento x.com Posizioni economiche ATA: prova suppletiva del 23 aprile [Avviso] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/posizioni-economiche-ata-prova-suppletiva-del-23-aprile-avviso - facebook.com facebook