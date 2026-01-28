Posizioni economiche ATA | per candidate in gravidanza o allattamento previste le prove suppletive FAQ Ministero e indicazioni

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove finali per assegnare le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Il Ministero ha annunciato che le candidate in gravidanza o in allattamento potranno partecipare alle prove suppletive. Le date sono ormai vicine e molte lavoratrici stanno aspettando chiarimenti e indicazioni ufficiali per organizzarsi al meglio.

Dal 23 al 27 febbraio si svolgeranno le prove finali di valutazione finalizzate all’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Per le candidate che si trovano in gravidanza o in periodo di allattamento sono previste le prove suppletive. D: È previsto lo svolgimento di prove suppletive per la prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA? R: Sì. Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del DPR 4871994, è prevista la possibilità di svolgere prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, impossibilitate a partecipare alla prova nella data fissata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Posizioni Economiche ATA Posizioni economiche ATA: previste le prove suppletive per le candidate in gravidanza o allattamento Test finale nuove posizioni economiche ATA: prove suppletive, sede prova dopo mobilità o assegnazione, cambio profilo. FAQ Ministero Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Posizioni Economiche ATA Argomenti discussi: Dal 23 al 27 febbraio svolgimento delle prove finale per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA. Reso noto il calendario; Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Quando e dove arriverà convocazione [LO SPECIALE]; Prove finali per le posizioni economiche ATA; Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati. Posizioni economiche ATA, sede della prova finale in caso di trasferimento o assegnazione provvisoriaIl MIM ha pubblicato qualche giorno fa l’Avviso contenente il calendario stabilito per le prove finali cui sono tenuti a partecipare gli aspiranti all’attribuzione delle posizioni economiche per il pe ... tecnicadellascuola.it Posizioni economiche ATA: pubblicato il calendario delle prove finali 2026Posizioni economiche ATA: La Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per il personale scolastico ha pubblicato l’Avviso ufficiale con il calendario delle prove finali per l ... catania.liveuniversity.it Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/posizioni-economiche-ata-anche-chi-e-in-assegnazione-provvisoria-svolge-la-prova-nella-sede - facebook.com facebook Posizioni economiche Ata e formazione, la Cassazione stoppa gli automatismi ilsole24ore.com/art/posizioni-… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.