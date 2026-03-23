Mobilità docenti 2026 tutte le info utili per compilare bene la domanda QUESTION TIME con Craparo Gilda Unams LIVE Lunedì 23 marzo alle 18 | 00
Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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