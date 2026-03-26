Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo attesissimo teaser trailer di La fine di Oak Street, l’enigmatico thriller sci-fi che segna il ritorno alla regia di David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake). La trama ruota attorno a un evento cosmico inspiegabile che strappa letteralmente un intero quartiere residenziale dalla sua collocazione geografica, trasportando gli abitanti in un luogo sconosciuto e ostile. Al centro della vicenda troviamo la famiglia Platt, interpretata dai premi Oscar Anne Hathaway ed Ewan McGregor, costretta a lottare per la sopravvivenza in un ambiente che ha perso ogni connotato di normalità. Accanto ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione dei giovani talenti Maisy Stella e Christian Convery. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mistero cosmico in periferia: ecco il teaser de “La fine di Oak Street” con Anne Hathaway ed Ewan McGregor

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