Mistero cosmico in periferia | ecco il teaser de La fine di Oak Street con Anne Hathaway ed Ewan McGregor
Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo attesissimo teaser trailer di La fine di Oak Street, l’enigmatico thriller sci-fi che segna il ritorno alla regia di David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake). La trama ruota attorno a un evento cosmico inspiegabile che strappa letteralmente un intero quartiere residenziale dalla sua collocazione geografica, trasportando gli abitanti in un luogo sconosciuto e ostile. Al centro della vicenda troviamo la famiglia Platt, interpretata dai premi Oscar Anne Hathaway ed Ewan McGregor, costretta a lottare per la sopravvivenza in un ambiente che ha perso ogni connotato di normalità. Accanto ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione dei giovani talenti Maisy Stella e Christian Convery. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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