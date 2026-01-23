L’addio a Valentino Funerali di Valentino Anne Hathaway e Anna Wintour a Roma | Grazie per la bellezza senza fine

A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La cerimonia, a cui hanno partecipato personalità come Anne Hathaway e Anna Wintour, ha rappresentato un momento di commossa riconoscenza per il famoso stilista, riconosciuto per il suo contributo alla moda e alla bellezza. Un saluto semplice e rispettoso a un’icona che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della moda.

Roma ha salutato per l’ultima volta Valentino Garavani con funerali di stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Lo stilista, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, ha ricevuto un omaggio che ha riunito il mondo della moda, del cinema e della cultura internazionale. La cerimonia, iniziata alle 11, è stata preceduta da due giorni di camera ardente presso la Fondazione PM23 in piazza Mignanelli, dove centinaia di persone hanno reso omaggio al maestro dell’eleganza italiana. L’allestimento della basilica rispecchiava perfettamente lo stile inconfondibile di Valentino: tutto bianco con corone di rose, mentre molti fedeli hanno scelto di indossare copricapi rossi in onore del colore simbolo dello stilista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

