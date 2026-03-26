Misterbianco dal primo aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte Po

Dal primo aprile è attivo a Misterbianco un servizio di navetta gratuita che collega il centro cittadino alla stazione della metro Monte Po. Il progetto, realizzato con una spesa di 200 mila euro finanziata dalla Legge di Stabilità regionale, è stato promosso su iniziativa di una deputata regionale. La navetta serve a migliorare le opzioni di mobilità pubblica e a offrire un'alternativa agli spostamenti quotidiani.

La linea si aggiunge alle altre navette implementate da Comune e Circumetnea che coprono l'intero territorio di Misterbianco Il servizio - attivato impegnando 200mila euro stanziati nella Legge di Stabilità regionale per l'acquisto delle navette, su iniziativa della deputata regionale Jose Marano - nasce con l’obiettivo di rafforzare la mobilità pubblica cittadina e offrire un’alternativa concreta agli spostamenti privati, anche in relazione alla sospensione del servizio ferroviario della littorina Fce. La linea si aggiunge alle altre navette implementate da Comune e Circumetnea che coprono l'intero territorio di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Misterbianco, dal primo aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte Po Articoli correlati Misterbianco, dal 1° aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte PoMisterbianco, dal 1° aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte PoIl sindaco Corsaro: «Alternativa a costo zero all’auto privata per... Centro Pecci Night Bus: da Firenze a Prato con la navetta gratuitaDopo la prima “night” del 27 febbraio, si replicherà il 27 marzo, il 21 aprile e 22 maggio e, anche in queste occasioni, ci sarà il bus dedicato. Una raccolta di contenuti su Misterbianco dal primo aprile attiva la... Argomenti discussi: Esenzioni ticket e bollini rossi, dall'1 aprile nuova organizzazione delle attività di front office; Sport e Salute La primavera dello Sport Presentata al Mass -. Dal primo aprile, nuovo questore di Aosta sarà Angela CannavaleDal prossimo primo aprile, per la prima volta, la Questura di Aosta sarà diretta da una donna. Si tratta della dirigente superiore Angela Cannavale, classe 1965, originaria della provincia di Napoli. rainews.it