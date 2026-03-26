Dal primo aprile è attiva una navetta gratuita che collega Misterbianco alla stazione della metro Monte Po. La corsa è stata istituita per facilitare il trasporto dei pendolari e migliorare la mobilità nella zona. La navetta opera con un orario stabilito e si rivolge agli utenti che desiderano raggiungere la stazione metro senza costi aggiuntivi.

Il sindaco Corsaro: «Alternativa a costo zero all’auto privata per raggiungere la stazione» A partire dal prossimo 1° aprile entrerà in funzione a Misterbianco il servizio bus navetta gratuito che collegherà il centro storico (zona Cimitero) alla fermata Monte Po della metropolitana di Catania, attualmente il punto di accesso più vicino al servizio per i cittadini misterbianchesi. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. Il servizio – attivato impegnando 200mila euro stanziati nella Legge di Stabilità regionale per l’acquisto delle navette, su iniziativa dell’on.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, dal 1° aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte Po

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