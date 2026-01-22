Navetta gratuita Amts tra stazione centrale e Maas per la svelata del Cereo dei Pescivendoli

In occasione dei festeggiamenti Agatini, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) offre un servizio navetta gratuito tra la stazione centrale e il Maas. Questa iniziativa permette ai cittadini di partecipare alla manifestazione dedicata al Cereo dei Pescivendoli, facilitando gli spostamenti durante le celebrazioni. La navetta è disponibile per garantire un collegamento comodo e sicuro tra i principali punti di interesse dell’evento.

