il prossimo gioiello filmico firmato Martin Scorsese getta i suoi dadi fortunati nel mondo dei social. Prima la notizia che i protagonisti di What Happens At Night siano i Premi Oscar Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. Adesso un altro volto noto si aggiunge al cast: Mads Mikkelsen. Dalla trama all’omaggio a ‘Vertigo’. Il film, basato sull’omonimo romanzo, e sotto la sceneggiatura firmata da Patrick Marber è uno dei film più attesi. Ma di cosa tratterà la ghost story di cui stiamo parlando? La storia gira attorno alla vita quotidiana di una coppia americana che arriva in una città europea innevata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘What Happens At Night’: nel cast anche Mads Mikkelsen

