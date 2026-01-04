Sabato 27 dicembre, a Calabrina di Cesena, è stato inaugurato il bar ''CalaDroba'' in via Provinciale Cervese 27, sostituendo la precedente sala slot. L'apertura segna un nuovo punto di riferimento per la frazione, offrendo un ambiente dedicato alla comunità e alle famiglie. La scelta di trasformare lo spazio riflette l’impegno a valorizzare il territorio con proposte più adatte alle esigenze locali.

Sabato 27 dicembre si è tenuta l'inaugurazione ufficiale del bar ''CalaDroba'' situato in via Provinciale Cervese 27 a Calabrina di Cesena. A inaugurare è stato Lorenzo Plumari, assessore allo sviluppo economico del Comune di Cesena e alcuni componenti della Coop D.Romini, proprietaria dei locali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - "Via la sala slot per far posto a un'area bimbi": nella frazione inaugura un nuovo bar

