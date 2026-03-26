Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, il governo si trova di fronte alla questione di un nuovo Ministro del Sud, un tema che coinvolge il settore del turismo. La maggioranza definisce il gesto come una dimostrazione di responsabilità e riconosce le capacità della ministra uscente, mentre l’opposizione critica i tempi delle dimissioni, ritenendoli troppo tardivi. La ricerca di un sostituto resta al centro delle attenzioni politiche.

Da un lato la maggioranza parla di “gesto di grande responsabilità” e di “straordinarie capacità della Ministra”; dall’altra l’opposizione sottolinea come le dimissioni siano giunte “fuori tempo massimo”. Continua insomma lo scontro tra le forze politiche all’indomani delle dimissioni della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, giunte dopo quelle del sottosegretario alla Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. (ANSA FOTO) – Notizie.com Subito dopo la diffusione della lettera inviata da Santanchè alla premier Giorgia Meloni, è scattato il totonomi, destinato a proseguire fino all’individuazione del successore. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dopo Daniela Santanchè, il rebus del turismo per Giorgia Meloni: la premier a caccia di un Ministro del Sud

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