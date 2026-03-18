Piromane incendiò un distributore | assolto per vizio totale di mente ma va in clinica perché pericoloso

Un piromane ha incendiato un distributore di carburante in una rotonda di Ravenna, causando un incendio visibile a distanza. L’uomo è stato giudicato assolto per vizio totale di mente, ma è stato comunque inviato in una clinica specializzata perché considerato pericoloso. La scena è stata immediatamente notata dai presenti, che hanno ripreso l’incendio con i cellulari.

Ravenna, 18 marzo 2026 – La vampata aveva d’improvviso riempito quella porzione di rotonda. Non c’era stato bisogno di un occhio cerviero per notarla: i presenti ne avevano da subito percepito l’assurda evoluzione pirotecnica riuscendo a immortalarla quasi per completo con i loro cellulari. Appicca fuoco al distributore a Ravenna: il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) E quelle immagini del distributore in quartiere Darsena avvolto dalle fiamme, avevano in breve fatto il giro di Ravenna e non solo. Davvero incomprensibili le ragioni che avevano spinto il giovane piromane - un 26enne originario del Mali - la mattina del 16 aprile... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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