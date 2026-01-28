Mio padre mi picchiava obbligò mia madre ad avere figli per tenerla in casa Io ero la sua vergogna | le confessioni di Guillermo Mariotto a La Volta Buona

Guillermo Mariotto ha aperto il suo cuore a “La Volta Buona”, raccontando le brutalità della sua infanzia. Seduto nel salotto di Caterina Balivo, il giudice di “Ballando con le stelle” ha rivissuto i momenti difficili e dolorosi, mostrando un estratto di un’intervista del 2001 in cui parlava della sua famiglia numerosa e complicata. Mariotto ha parlato di come il padre lo picchiasse e di come avesse costretto sua madre ad avere altri figli per tenerla in casa, descrivendo un passato fatto di violenza e sofferen

Guillermo Mariotto ha ripercorso la sua infanzia difficile a “La Volta Buona”. Nel salotto di Caterina Balivo, il giudice di “Ballando con le stelle” ha riavvolto il nastro guardando un estratto di una sua intervista rilasciata nel 2001 a “Sottovoce”, il programma condotto da Gigi Marzullo, in cui aveva parlato della numerosa famiglia. All’epoca Mariotto dichiarava: “ Avevo 6 fratelli, tutti diversi, uno biondo, una indiana. Diversi anche di caratteri”. L’artista venezuelano ha continuato il discorso con Caterina Balivo dicendo: “ Mio padre era geloso di mia madre perché era una donna carismatica, bella, speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mariotto ha condiviso il ricordo della sua infanzia, caratterizzata da una famiglia complessa e difficoltà con un padre violento.

Guillermo Mariotto racconta la propria infanzia, rivelando un passato segnato dalla violenza del padre.

