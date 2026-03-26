militare vince la battaglia con il ministero

Un militare ha ottenuto una vittoria legale contro il ministero della Difesa, che aveva deciso di sospenderlo dal servizio per due anni e di dimezzargli lo stipendio durante l’affidamento ai servizi sociali. La decisione del tribunale ha annullato le misure adottate dall’amministrazione, consentendo al militare di tornare in servizio senza le sanzioni previste.

Il ministero della Difesa aveva deciso di sospenderlo dal servizio per due anni, tagliandogli a metà lo stipendio per tutto il periodo della pena scontata in affidamento ai servizi sociali. Ma il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato quel provvedimento, spiegando che la questione non poteva essere trattata in modo automatico e che andava valutato un elemento decisivo: in quel periodo il militare aveva continuato a lavorare proprio alla Capitaneria di porto di Rimini, con autorizzazione del magistrato di sorveglianza. È questo il cuore della sentenza del 24 marzo del Tribunale amministrativo regionale, che riguarda un sottocapo di prima classe in servizio a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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