Suicida in cella la sorella di Samuele Bua vince la sua battaglia | Ministero condannato a risarcire

Rosalinda Bua ha ottenuto una vittoria legale dopo che il Ministero è stato condannato a pagare un risarcimento. La causa nasce dall’episodio in cui il suo fratello, detenuto in un carcere di Palermo, si è tolto la vita in cella. La donna aveva sostenuto che le condizioni di detenzione e la mancanza di un intervento tempestivo abbiano contribuito al tragico gesto. La sentenza si basa su elementi concreti raccolti durante il processo.

Milano, 25 febbraio 2026 – Rosalinda Bua ricorda l'ultimo incontro con il fratello Samuele, durante un colloquio nel carcere di Palermo dove era detenuto. " Faceva fatica a tenere gli occhi aperti – racconta – ci siamo abbracciati e accarezzati e, quando è arrivato il momento del saluto mi ha detto: "Ro', devi essere forte"". La battaglia. Il 4 novembre 2018, attorno alle 11, Samuele si è tolto la vita in una cella dove non avrebbe dovuto stare: a causa dei suoi problemi psichici era già stato disposto il trasferimento in un'altra struttura, che per problemi burocratici non è mai stato eseguito.