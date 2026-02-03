Rocio Munoz Morales rompe il silenzio | la verità su Raoul Bova e i nuovi flirt

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e parla per la prima volta dei rumors che la riguardano. La showgirl si è raccontata senza filtri, spiegando cosa c’è dietro alle voci su Raoul Bova e sui suoi presunti flirt. Ha deciso di mettere fine alle speculazioni e di chiarire la sua versione dei fatti.

Rocio Morales si è raccontata a cuore aperto, decisa a spazzare via mesi di indiscrezioni e titoli strillati che hanno stravolto la sua vita privata Il punto più doloroso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair, che le ha dedicato anche la copertina, riguarda la rottura con l'attore, arrivata dopo quattordici anni e un tradimento diventato pubblico prima ancora che privato. Rocio ha chiarito che tra loro non c'era alcun accordo di libertà relazionale, smentendo le voci che ipotizzavano un legame meno tradizionale.

