Miley Cyrus torna ai capelli extra biondi extra lunghi per il 20° anniversario di Hannah Montana

Per il 20° anniversario di Hannah Montana, Miley Cyrus ha deciso di tornare a interpretare il suo personaggio, ripristinando il look originale della serie. La cantante ha indossato nuovamente i capelli extra biondi e lunghi, caratterizzati da piastrature e tonalità di biondo chiaro. L'evento ha visto Cyrus sul set della serie, rivisitando un look iconico degli anni 2000.

Miley Cyrus e l'effetto nostalgia: capelli in puro stile Hannah Montana Le fan della serie e di Miley Cyrus sono già in modalità nostalgia. Mentre, accompagnata dall'inseparabile madre Tish, la popstar si aggira sul set di Hannah Montana, tutti gli occhi sono puntati sui suoi capelli 2000s mood. Il revival dell'hairlook è totale e il fatto che il 24 marzo approderà su Disney Channel un progetto speciale per il 20esimo anniversario della serie, innalza il fattore amarcord. «Il look capelli di Miley Cyrus è una dichiarazione precisa, oltre che un grande cult: recupera l'immaginario di Hannah Montana, ma lo rende più sofisticato e adulto», commenta l'hairstylist Matteo Orlando del salone Mastromauro di Milano.