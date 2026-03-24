A Los Angeles, Miley Cyrus ha ritrovato i suoi vecchi colleghi del cast di ‘Hannah Montana’ in occasione della prima dello speciale dedicato al ventesimo anniversario della serie. La Cyrus ha affermato che questo traguardo le ha dato l’occasione di vedere il personaggio e la serie da “una nuova prospettiva”. “Ora che mi trovo fuori da tutto questo, che sono cresciuta e posso farne parte in un modo che prima, quando ero nel bel mezzo di tutto, non potevo, con tutto quel caos, gli impegni e le esibizioni. Ora è semplicemente una festa. È una nuova prospettiva. Mi piace tantissimo”, ha raccontato l’attrice. Lo speciale per il 20° anniversario di ‘Hannah Montana’ in onda il 24 marzo su Disney+ e Hulu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hannah Montana, Miley Cyrus con il cast per il 20° anniversario della serie

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