Milano sferzata dal vento | 120 chiamate ai vigili del fuoco un albero è caduto su un' auto Quando finisce

Da milanotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano e nell’area circostante, dalle otto di questa mattina, sono stati effettuati 120 interventi dei vigili del fuoco a causa delle intense raffiche di vento. Tra le operazioni, un albero è caduto su un’auto, causando danni. La situazione si è verificata nel corso della giornata di giovedì 26 marzo, coinvolgendo diverse zone della città e delle aree limitrofe.

A Carugate il cimitero è stato chiuso perché i tetti delle cappelle sono stati scoperchiati. Ecco le previsioni per le prossime ore Sono 120 gli interventi dei vigili del fuoco effettuato a Milano e nell’hinterland a partire dalle 8 di questa mattina, giovedì 26 marzo, a causa delle forti raffiche di vento. Secondo quanto riferito dal comando di via Messina, 23 interventi sono attualmente in corso e 52 in coda, ancora da smaltire. Gli interventi hanno riguardato principalmente rimozione di piante abbattute che in alcuni casi hanno provocato disagi alla viabilità, nonché la messa in sicurezza di coperture lesionate. Sebbene i danni più ingenti siano stati registrati tra Varese e Como, dove il vento ha sfiorato una velocità di 130 kmh, a Milano i danni non sono mancati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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