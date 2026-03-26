Milano ramo di albero caduto su auto per il forte vento

A Milano, un forte vento ha causato la caduta di un ramo di albero che si è schiantato su un’auto parcheggiata in largo Vincenzo Gemito, nella zona Casoretto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, dopo un episodio di raffiche intense che hanno interessato la città. Nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla manutenzione urbana.

Forti raffiche di vento hanno sferzato Milano: un grosso ramo di un albero è caduto su un’auto posteggiata in largo Vincenzo Gemito, in zona Casoretto nel capoluogo lombardo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, ramo di albero caduto su auto per il forte vento Articoli correlati Qualiano, albero caduto in via Antonio Palumbo: strada ostruita dal vento forteIntervento tempestivo dopo la segnalazione del consigliere comunale Salvatore Apostoli alle forze dell’ordine Questa mattina in via Antonio Palumbo a... Forte vento nel Reggiano, auto si schianta contro alberoReggio Emilia, 26 marzo 2026 - Almeno una ventina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, un po’ su tutto il territorio reggiano, nella tarda... Aggiornamenti e notizie su Milano ramo di albero caduto su auto... Temi più discussi: La Metro del Lago di Como: un progetto strategico… per Milano; Giù le mani dai lavoratori, alla Pavoni hashtag e petizione contro il trasferimento nel Veronese; A Pavia sale la febbre per la Milano-Sanremo: oggi è il gran giorno; La via Crucis in costume a Ravello con trenta attori e 300 figuranti. Milano, ramo di albero caduto su auto per il forte vento(LaPresse) - Forti raffiche di vento hanno sferzato Milano: un grosso ramo di un albero è caduto su un'auto posteggiata in largo Vincenzo Gemito, ... stream24.ilsole24ore.com Alberi abbattuti e lamiere divelte: tutti i danni del vento forte a Milano. Raffiche a 90km/hSulla città e l'hinterland è attiva una allerta meteo codice arancione per vento forte. Palazzo Marino ha chiuso parchi e cimiteri ... milanotoday.it la Repubblica. . Rosalía rompe il silenzio e torna a parlare dopo l’improvvisa chiusura anticipata del concerto a Milano, dovuta a un’intossicazione alimentare. Una barella, una flebo e un pollice su. La star spagnola scrive: "Sto meglio. Grazie a tutti quelli che c - facebook.com facebook “Shapes / Forme – Sotto la stessa luce”: a Milano la mostra fotografica che racconta lo sport paralimpico attraverso 44 scatti realizzati da Jacopo Di Cera x.com