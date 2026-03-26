Venerdì 27 marzo 2026 la città di Milano e la sua area metropolitana vedranno un’interruzione della circolazione dei mezzi pubblici. Lo sciopero, organizzato dal gruppo Al Cobas, coinvolgerà sia le linee della metropolitana sia quelle degli autobus, causando disagi alla mobilità quotidiana. La protesta interesserà l’intera giornata e le modalità di servizio saranno limitate o sospese durante le ore di sciopero.

La mobilità nella città metropolitana di Milano sarà fortemente compromessa venerdì 27 marzo 2026 a causa di una mobilitazione sindacale indetta dal gruppo Al Cobas. Il blocco interesserà metropolitane, autobus e tram, con servizi non garantiti nelle fasce orarie dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino alla fine del servizio. Il conflitto nasce da profonde divergenze sul futuro gestionale dell’azienda di trasporto pubblico locale, dove il sindacato contesta fermamente la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale verso la liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi. Le richieste si concentrano sulla necessità di riportare i servizi in gestione diretta interna, contrastando il progetto denominato Milano Next che prevede la trasformazione della società in un’Azienda Speciale del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: sciopero 27 marzo, metro e bus bloccati

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