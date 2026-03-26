Un uomo di 92 anni ha esploso dei colpi in un appartamento di viale Faenza, nella zona Barona di Milano, nel pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato durante una lite in casa tra l’anziano e la sua badante. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Milano, 26 marzo 2026 – Un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante questo pomeriggio in un appartamento di viale Faenza alla periferia sud ovest della città, in zona Barona. La donna, 45enne romena, è stata colpita all'addome e ora è ricoverata all'Humanitas – dov’è stata portata in codice rosso – ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Le Volanti della polizia e le ambulanze sono subito arrivate sul posto. I due erano nell'abitazione dell'uomo, in una palazzina all'interno di un condominio privato. Da capire cosa ci sia alla base del gesto, se il colpo sia partito accidentalmente o se l'uomo (che ha precedenti) abbia sparato con l'intenzione di uccidere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, la lite in casa degenera: anziano di 92 anni tira fuori la pistola e spara alla badante

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