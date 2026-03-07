Durante il quarto turno del Sei Nazioni 2026, l’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18, ottenendo la prima vittoria mai registrata contro la squadra della Rosa. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo nel torneo e ha suscitato commenti positivi da parte di alcuni protagonisti. La partita si è svolta con intensità, portando l’Italia a conquistare un risultato storico nel rugby internazionale.

Storica vittoria per l’Italia, che nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2026 batte l’Inghilterra per 23-18 conquistando il primo successo di sempre contro la selezione della Rosa. Un traguardo che segna una tappa importante nella crescita degli azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada, soddisfatto soprattutto per la maturità mostrata dalla squadra nei momenti più delicati della partita. “Credo che avevamo un piano – ha spiegato il tecnico – ma abbiamo avuto tante difficoltà a metterlo sul campo perché l’Inghilterra ha fatto bene a mettere pressione sulla nostra conquista. Hanno complicato molto la mischia e rallentato tanti palloni, sempre al limite della regola, quindi non è stato facile avere possessi puliti”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: l'Italia fa la storia contro l'Inghilterra. Quesada: "Un grande passo avanti"

