Galà coloniale i palestinesi di Gaza non hanno nulla da festeggiare
Il galà coloniale si svolge mentre i palestinesi di Gaza continuano a vivere in condizioni difficili. Tra dichiarazioni e promesse internazionali, la popolazione locale affronta quotidianamente sfide che evidenziano l'assenza di reali miglioramenti. Questa realtà sottolinea la distanza tra le parole e la concreta quotidianità di chi vive in zona.
La gente di Gaza assiste stanca allo spettacolo internazionale di dichiarazioni, promesse, autocelebrazioni e strette di mano. Ci si potrà permettere di festeggiare a Washington o nelle rispettive sedi –. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
