Uomo di Arese arrestato | compagna segregata in casa con minacce insulti e violenze

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni di Arese. Era stato lui a segregare la compagna, una donna di 38 anni, in casa, minacciandola, insultandola e picchiandola. L’indagine era partita dalla denuncia dei familiari della donna, scomparsa da giorni. Le forze dell’ordine sono intervenute su ordine del gip del Tribunale di Milano e hanno messo fine alla situazione di paura e violenza.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Uomo di Arese arrestato: compagna segregata in casa con minacce, insulti e violenze Approfondimenti su Arese Uomo Scopre la compagna online con un altro uomo: picchiata, privata del cellulare e segregata in casa Un uomo condannato a quattro anni e mezzo di reclusione e a una multa di duemila euro per aver aggredito la compagna, che aveva scoperto una chat con un altro uomo. Un anno di violenze e minacce all'ex compagna, 23enne in carcere per stalking Un anno di violenze e minacce ha portato all'arresto di un 23enne tunisino a Modena, sospettato di stalking ai danni dell'ex compagna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Arese Uomo Argomenti discussi: Uomo di Arese arrestato: compagna segregata in casa con minacce, insulti e violenze; Costringe la fidanzata a lasciare il lavoro, la picchia e la sequestra: la famiglia denuncia la scomparsa; Arrestato dalla Polizia Stradale un uomo in possesso di documenti falsi; Minacce di morte alla moglie e botte al figlio: 83enne arrestato. Uomo di Arese arrestato: compagna segregata in casa con minacce, insulti e violenzeÈ di Arese l'uomo di 39 anni arrestato giovedì 5 febbraio dai carabinieri su ordine del gip del Tribunale di Milano al termine di un'indagine partita ... ilnotiziario.net Uomo costringe donna a lasciare il lavoro, la picchia e la sequestra: la famiglia denuncia la scomparsaL'indagine dei carabinieri, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo, ha permesso di ritrovare la donna e ricostruire le violenze. Una quotidianità fatta di umiliazioni - come appropriarsi del suo ... milanotoday.it Arese, lo schianto in Sicilia: l'uomo ha fatto da scudo col suo corpo alla fidanzata facebook Ho avuto l'occasione di stare con 100 ragazze e ragazzi del Liceo scientifico di Garbagnate Milanese e del Liceo artistico "L. Fontana" di Arese e dei Licei Linguistico e delle Scienze Umane "Carlo Levi" di Marano di Napoli per parlare del baratro in cui è cadut x.com

