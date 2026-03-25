A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di stalking, minacce aggravate e violenze rivolte alla ex compagna di 31 anni e ai familiari di lei. La donna aveva denunciato le continue minacce e comportamenti persecutori dell’uomo, che non ha smesso di minacciarla di morte nonostante le azioni delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 40 anni, ritenuto responsabile di stalking, minacce aggravate e violenze nei confronti della ex compagna 31enne e dei suoi familiari. Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Porta Genova, sono partite a seguito delle denunce sporte a febbraio dalla vittima e dai suoi parenti: reiterati episodi di violenza fisica, minacce di morte, molestie e comportamenti intimidatori, tali da ingenerare nelle vittime un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'Ufficio reati contro la persona, l'uomo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ex compagna lo denuncia e lui continua a minacciarla di morte: arrestato stalker 40enne

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