Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Milano, in viale Faenza nella zona Barona, un uomo di 92 anni ha esploso dei colpi di pistola contro la badante che si trovava nel suo appartamento. La donna è rimasta gravemente ferita e soccorsa sul posto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

È successo nel pomeriggio alla Barona: la donna è stata trasportata d'urgenza all'Humanitas dopo essere stata raggiunta dai proiettili Un anziano di 92 anni ha sparato alla sua badante. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Milano, in un appartamento di viale Faenza, in zona Barona. La donna, 46enne rumena, è stata portata in ospedale in codice rosso. I due si trovavano all'interno dell'abitazione dell'uomo in un condominio della periferia sud ovest di Milano. Non è chiaro cosa abbia scaturito il gesto, verosimilmente una lite che ha portato il 92enne a prendere la pistola e aprire il fuoco. I proiettili hanno raggiunto la donna all'addome. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dramma a Milano, anziano di 92 anni prende la pistola e spara alla badante: la donna è grave

Articoli correlati

Milano, la lite in casa degenera: anziano di 92 anni tira fuori la pistola e spara alla badanteMilano, 26 marzo 2026 – Un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante questo pomeriggio in un appartamento di viale Faenza alla periferia sud ovest...

Anziano di 92 anni spara alla badante a Milano dopo un litigio: 45enne in gravi condizioniNel quartiere Barona a Milano, un anziano di 92 anni ha sparato alla sua badante, una 45enne, ferendola gravemente.

Tutti gli aggiornamenti su Dramma a Milano anziano di 92 anni...

Temi più discussi: Dramma a Milano, travolto e ucciso da un tir: morto 80enne; Travolto e ucciso a 35 anni dal treno ad Alta Velocità alla stazione di Milano Rogoredo: il dramma ripreso dalle telecamere; Anziano aggredito in metro a Milano: un passante vede tutto e insegue il rapinatore per oltre un km; Al Piccolo Teatro sbarcano le Variazioni, il dramma dell’Alzheimer tra intimità familiare e memoria collettiva.

Dramma a Milano, anziano di 92 anni prende la pistola e spara alla badante: la donna è graveÈ successo nel pomeriggio alla Barona: la donna è stata trasportata d'urgenza all'Humanitas dopo essere stata raggiunta dai proiettili ... milanotoday.it

Milano, anziano di 92 anni spara alla badante: la donna è grave. Lui aveva precedenti penaliÈ avvenuto in viale Faenza. Il colpo di pistola ha perforato l'addome alla donna, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire il movente ... milano.corriere.it

"Ho urlato a squarciagola" Il dramma di Lindsey Vonn tra le mura dell'ospedale di Treviso. La regina dello sci mondiale rompe il silenzio dopo l'incidente shock alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un racconto crudo, fatto di sofferenza lancinante e cinque interven - facebook.com facebook

“Volevo aiutare qualcuno. Mi sono rovinata la vita.” È con queste parole che Marie-Anne Isabelle, donna britannica e madre di due figli, racconta oggi il dramma che ha vissuto con la maternità surrogata. Più di dieci anni fa accettò di portare in grembo la figlia x.com