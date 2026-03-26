Dramma a Milano anziano di 92 anni prende la pistola e spara alla badante | la donna è grave

Da milanotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Milano, in viale Faenza nella zona Barona, un uomo di 92 anni ha esploso dei colpi di pistola contro la badante che si trovava nel suo appartamento. La donna è rimasta gravemente ferita e soccorsa sul posto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

È successo nel pomeriggio alla Barona: la donna è stata trasportata d'urgenza all'Humanitas dopo essere stata raggiunta dai proiettili Un anziano di 92 anni ha sparato alla sua badante. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Milano, in un appartamento di viale Faenza, in zona Barona. La donna, 46enne rumena, è stata portata in ospedale in codice rosso. I due si trovavano all'interno dell'abitazione dell'uomo in un condominio della periferia sud ovest di Milano. Non è chiaro cosa abbia scaturito il gesto, verosimilmente una lite che ha portato il 92enne a prendere la pistola e aprire il fuoco. I proiettili hanno raggiunto la donna all'addome. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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