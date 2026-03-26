Un giocatore chiave potrebbe tornare in campo per il Milan nelle prossime settimane, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco. Si tratta di un centrocampista che, dopo aver subito un contrasto durante una partita contro il Parma, potrebbe essere disponibile alla ripresa della serie A contro il Napoli. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore in vista delle sfide imminenti.

Milan, Loftus-Cheek si è allenato ieri con i compagni rimasti a Milanello. Verso la partita contro il Napoli a Pasquetta le sensazioni sono buone: l'inglese potrebbe rientrare dopo l'operazione chirurgica causata dalla scontro con Corvi in Milan-Parma. Per Allegri può essere un recupero cruciale. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare dei particolari dati offensivi della stagione di Loftus-Cheek. Ecco i numeri grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore'. Loftus-Cheek ha giocato 27 partite in stagione segnando 3 gol con un assist. Reti che coincidono perfettamente con gli XG che si attestano su 3.16. Sono 3 di media anche i tocchi in area avversaria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, perché Loftus-Cheek può essere cruciale per Allegri: rientro da non sottovalutare

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