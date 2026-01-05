Rrahmani re dei gol | nessun difensore segna più di lui in A

Da forzazzurri.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rrahmani si distingue come il difensore più prolifico in Serie A, con un record di gol che lo posiziona al vertice tra i suoi colleghi. La recente segnatura all’Olimpico ha confermato il suo ruolo importante anche in fase offensiva, dimostrando come la sua presenza si estenda oltre le competenze difensive. Questo risultato sottolinea la crescita e l’efficacia del giocatore nel corso della stagione.

Il gol segnato all’Olimpico ha certificato ancora una volta il peso specifico di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani re dei gol nessun difensore segna pi249 di lui in a

© Forzazzurri.net - Rrahmani re dei gol: nessun difensore segna più di lui in A

Leggi anche: «Rrahmani difensore sottovalutato, undici gol negli ultimi cinque anni»

Leggi anche: Rrahmani, con lui in campo il Napoli non subisce gol: non può essere una coincidenza (Gazzetta)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

rrahmani re gol nessunRrahmani re dei gol: nessun difensore segna più di lui in A - Rrahmani re dei gol: nessun difensore segna più di lui in A Il gol segnato all’Olimpico ha certificato ancora una volta il peso specifico di Amir Rrahmani ... forzazzurri.net

rrahmani re gol nessunNapoli, Rrahmani centrale goleador: nessuno come lui in Serie A dal 2021 - Napoli, valida per il raddoppio degli azzurri all’Olimpico, conferma l’ottimo feeling. m.tuttomercatoweb.com

rrahmani re gol nessunSerie A: Lazio-Napoli 0-2, decidono i gol di Spinazzola e Rrahmani - La Lazio non ha effettuato alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta dal 6 maggio 2023 (contro il Milan, sempre con Maurizio Sarri in panchina). msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.