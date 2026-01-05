Rrahmani re dei gol | nessun difensore segna più di lui in A
Rrahmani si distingue come il difensore più prolifico in Serie A, con un record di gol che lo posiziona al vertice tra i suoi colleghi. La recente segnatura all’Olimpico ha confermato il suo ruolo importante anche in fase offensiva, dimostrando come la sua presenza si estenda oltre le competenze difensive. Questo risultato sottolinea la crescita e l’efficacia del giocatore nel corso della stagione.
Il gol segnato all'Olimpico ha certificato ancora una volta il peso specifico di
