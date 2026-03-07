Vieri gioca il derby | Se l' Inter non perde è finita Milan il tuo uomo in più è Modric

Vieri torna in campo per il derby e afferma che, se l'Inter non perde, la partita potrebbe segnare la fine del campionato. Parla anche di Modric, definendolo l’uomo in più per il Milan, e suggerisce che Esposito ha bisogno dei cross dell’Inter per essere efficace. Infine, apprezza Chivu, sottolineando il suo ruolo di comando in squadra.

Tutto in un aggettivo di Christian Vieri: tantissimissimi. “I dieci punti di vantaggio che l’Inter ha, e può avere ancora domenica sera”. Dunque, andando subito al dunque: se l’Inter vince o pareggia questo derby, ha vinto lo scudetto? “Nessun interista dice niente perché non vuole portare sfortuna, ma a meno dieci con dieci partite da giocare, non ci sarebbe squadra in grado di raggiungere questa Inter. Che fra l’altro con le 'piccole' vince praticamente sempre. E quando perdi uno scudetto, è perché perdi punti qua e là con le piccole”. Una squadra come l’Inter è obbligata a non fare certi ragionamenti Impressione diffusa: quest’anno l’Inter aveva come priorità il campionato rispetto alla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

