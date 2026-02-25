Milan la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEO

Il Milan ha presentato la quarta maglia per la stagione 2025-2026, creata da PUMA e Slam Jam, dopo averla mostrata durante il match contro il Parma. La scelta di svelarla in campo ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno potuto vedere il nuovo design direttamente durante la partita. La maglia si distingue per dettagli innovativi e un look audace, pensati per valorizzare lo stile del club. La squadra la indosserà nelle prossime gare ufficiali.

© Pianetamilan.it - Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEO

Svelata a sorpresa domenica scorsa in occasione di Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. In due versioni. Svelata con grande sorpresa al pubblico domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione di Milan-Parma di campionato, ecco la nuova quarta maglia del Diavolo per la stagione 2025-2026. In due versioni, rossa e argento, è stata realizzata dall'azienda tedesca PUMA in collaborazione con Slam Jam. Ecco il video promozionale ufficiale diffuso dal club rossonero sui propri canali social.