Matteo Gabbia ha commentato la sua assenza dalla Nazionale in vista dei playoff, affermando di essersi dispiaciuto molto per non essere stato convocato. Il difensore ha anche condiviso alcune parole di ringraziamento e commenti riguardo alle conversazioni avute con l’allenatore della squadra azzurra. La questione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e i media sportivi.

La Nazionale sarà impegnata questa sera alle 20:45 nel playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord. La 'New Balance Arena' di Bergamo sarà teatro di una sfida importantissima per il calcio italiano, con gli azzurri non possono fallire di nuovo una qualificazione alla Coppa del Mondo che manca dal 2014. Dodici anni. "La partita più importante della mia carriera", l'ha definita Gennaro Gattuso. Matteo Gabbia non è stato chiamato a causa di un'ernia inguinale che lo tiene ai box da inizio marzo. Il capitano rossonero ha commentato la scelta di Gattuso in un'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport': queste le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Nazionale? Mi è spiaciuto moltissimo non esserci. Ecco cosa mi ha detto Gattuso”

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