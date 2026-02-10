Leerdam dopo l' oro olimpico | Lollobrigida mi ha ispirata | ecco cosa mi ha detto

Jutta Leerdam si gode il successo dopo aver vinto l’oro olimpico nello speed skating. La pilota olandese festeggia il record e rivela di essere stata ispirata da Lollobrigida, con cui ha avuto un breve scambio di parole. La vittoria arriva dopo anni di allenamenti e fatica, e Leerdam si dice felice di aver raggiunto il suo obiettivo.

