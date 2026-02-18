Milan-Como 0-1 | infortunio per Pavlovic entra Gabbia | Serie A News

Durante la partita tra Milan e Como, Pavlovic si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. Il difensore serbo ha accusato un problema muscolare al ginocchio, che gli ha impedito di continuare a giocare. Al suo posto, l’allenatore ha inserito Gabbia, cercando di rafforzare la linea difensiva. La sostituzione si è resa necessaria dopo circa mezz’ora di gioco, lasciando i tifosi in ansia. Il club sta monitorando le condizioni di Pavlovic nei prossimi giorni.

