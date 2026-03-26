Novità importanti sull’Infortunio di Leao | ecco la scelta presa con il Milan

Rafael Leao, attaccante del Milan, è alle prese con un infortunio all’adduttore e ha lasciato temporaneamente il ritiro del club. Il giocatore si è trasferito in Portogallo per sottoporsi a controlli medici e valutazioni sul suo stato di salute. La squadra rossonera si prepara in vista della prossima partita contro il Napoli.

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di Napoli-Milan che si giocherà a Pasquetta. Ulteriori novità arrivano dal sito di Pazzidifanta. Rafael Leao sarebbe volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore: in accordo con il Milan il numero 10 rossonero dovrebbe restare lì per i prossimi giorni per curarsi al meglio con il rientro previsto la prossima settimana. Vedremo se il portoghese sarà disponibile per Napoli-Milan: ricordiamo che il rossonero ha già saltato Milan-Torino proprio per lo stesso problema che lo sta perseguitando da tutta la stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Novità importanti sull’Infortunio di Leao: ecco la scelta presa con il Milan Articoli correlati Juventus, decisione presa: arrivano novità importanti su Yildiz, Conceicao e Kelly verso il match con la Lazio. Cos’è successoSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Leggi anche: Infortunio David: novità importanti sull’attaccante canadese verso Juve Como. Cos’è successo oggi in allenamento Tutto quello che riguarda Novità importanti sull'Infortunio di... Temi più discussi: Milan, sospiro di sollievo: gli esami escludono lesioni all'adduttore per Leao; Infortunio per Leao prima di Milan-Torino, non ci sarà: cosa si è fatto, gli esami e quando torna; ULTIM’ORA – Milan, Leao salta il Torino per infortunio: il motivo dello stop! E al suo posto…; Milan, infortunio Leao: l’esito degli esami strumentali. Milan, infortunio Leao: visita specialistica, i tempiLa sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, offre ai calciatori infortunati l'occasione di recuperare senza forzare, tra questi anche Leao del ... fantacalcio.it Infortunio Leao: cosa filtra verso Napoli-Milan 31^ giornataInfortunio Leao – La sosta per le Nazionali di questo fine marzo consentirà al Milan allenato da Massimiliano Allegri di perfezionare il recupero di diversi infortunati che popolano l’infermeria. fantamaster.it Ufficiale #Leao tolto dai convocati del Portogallo. "Non farà parte della nazionale che si radunerà questo lunedì", la nota della federazione portoghese. Leao resterà a Milanello per recuperare dall'infortunio in vista di Napoli-Milan x.com Infortunio Leao, il nuovo annuncio di Allegri Avviso al Portogallo https://bit.ly/4rXMzkk - facebook.com facebook