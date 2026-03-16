Serie D Oltrepò-Milan Futuro 0-1 | il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto

Nel match di Serie D tra Oltrepò e Milan Futuro, il risultato finale è stato di 1-0 in favore dei rossoneri. Il gol decisivo è stato segnato da Sardo, che ha esordito con la maglia del Milan Futuro. Con questa vittoria, la squadra di Massimo Oddo si è posizionata al secondo posto in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi.

Il Milan Futuro stende l'Oltrepò per 1-0. Decisiva la rete di Jacopo Sardo che al 75' minuto trova il suo primo gol in maglia rossonera. I ragazzi di Massimo Oddo raggiungono così il secondo posto nel girone B di Serie D, complici anche la sconfitta del Chievo Verona nella trasferta contro il Real Calepina e il pareggio interno del Villa Valle. Ecco, di seguito, il resoconto del match. (Fonte acmilan.com) - Torna la Serie D dopo il weekend di sosta. E Milan Futuro vince a Broni, in provincia di Pavia, battendo 1-0 l'Oltrepò. Decisivo il primo gol in rossonero di Jacopo Sardo: arrivato nel mercato invernale, immediatamente gettato nella mischia, ormai elemento fisso in mediana e adesso anche match-winner colpendo al 75' e squarciando la gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto Articoli correlati Serie D, Chievo-Milan Futuro termina 1-3: secondo posto raggiunto. Il commentoIn serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26. Ex Milan, Liberali torna protagonista: primo gol in Serie B con la maglia del CatanzaroEra il 15 dicembre 2024 quando nel match contro il Genoa ha debuttato da titolare Mattia Liberali. Una selezione di notizie su Serie D Oltrepò Milan Futuro 0 1 il... Temi più discussi: Oltrepò-Milan Futuro 0-1, Serie D 2025/2026: il report; Serie D, girone B: Il Milan Futuro supera 0-1 l'Oltrepò, decide nella ripresa la rete di Sardo; Oltrepò-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Oltrepò verso la sfida con il Milan Futuro Giovani talenti in vetrina. Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria sull'Oltrepò: Siamo stati bravi e concreti, successo voluto fortementeA margine della vittoria del Milan Futuro contro l'Oltrepò, il tecnico rossonero Massimo Oddo è intervenuto così al termine della partita. Di seguito le sue ... milannews.it Oltrepò-Milan Futuro, vittoria rossonera. Oddo: Contento per la vittoria, si poteva fare di piùL'acquisto della sessione invernale ha deciso, con il primo gol con la sua nuova maglia, la sfida di campionato ... msn.com Milan Futuro, Pagliei dopo l’Oltrepò: «Aspettavo da tanto tempo un esordio così, contento per il clean sheet» x.com «"SARDO-GOL E IL MILAN FUTURO VOLA!" VITTORIA DI MISURA IN CASA DELL'OLTREPÒ: ODDO È SECONDO DA SOLO!» #MilanFuturo #SerieC #JacopoSardo #MassimoOddo - facebook.com facebook