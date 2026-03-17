Nella mattina di martedì 17 marzo 2026, il Milan ha fatto notizia per le dichiarazioni di Fofana sul ruolo che ricopre in squadra e per un post sui social di Leao. Le voci di un possibile addio del portoghese hanno riacceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre sul mercato si sondano i nomi di eventuali rinforzi. La giornata si conclude con molte incognite in casa rossonera.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti. Ci troviamo in un momento rovente della stagione, con i rossoneri sempre più lontani dalla lotta Scudetto. Ma indaffarati a fare più punti possibili per blindare un posto nella prossima Champions League. Il tutto, in un mare di polemiche tra dichiarazioni palesi e atteggiamenti sbagliati dei suoi interpreti. Vediamo ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha parlato in esclusiva all'Équipe e si sfogato in merito al nuovo ruolo che ricopre nel Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Milan: Fofana si sfoga sul ruolo, Leao sui social. Via il portoghese? Ecco chi può arrivare

Articoli correlati

Milan, Fofana si sfoga. Leao verso l’addio? Ecco chi potrebbe raccoglierne l’ereditàTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026.

Ex cantante di Amici si sfoga sui social, tanta rabbia nelle sue parole: non può fare nuova musica, ecco chi èUn ex cantante di Amici rompe il silenzio nel giorno del suo compleanno: parole cariche di rabbia e frustrazione per un blocco che gli impedisce di...

Tutti gli aggiornamenti su Top News Milan

Temi più discussi: Intervista a Youssouf Fofana: Milan TV, 13 marzo 2026; La Lazio batte il Milan 1-0, l’Inter ora a +8 sui cugini; Milan-Inter, le pagelle: Estupiñan regala una speranza, bene De Winter e Fofana; La vittoria contro l'Inter nel derby e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Fofana: Ho cambiato ruolo per il Milan, ma non è il mio. E così mi sono giocato il MondialeIl centrocampista rossonero all'Equipe: Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento, ma non è necessariamente ciò che voglio. Non credo di essere sufficientemente forte e s ... msn.com

Milan, Fofana: La mia stagione non è top ma se sbaglio è perché non amo le giocate sempliciDalla stagione al Milan fino al difficile sogno Mondale con la Francia, Youssouf Fofana si è raccontato a cuore aperto ai microfoni de L'Equipe,. tuttomercatoweb.com

Giornata finita Rilassati e mettiti le cuffie. Ascolta l'appuntamento delle 18:00: il recap di oggi sul grande calcio e le Top News esclusive sul mondo rossonero. Tutto in un unico posto! #audiozone #podcastmilan - facebook.com facebook

Top News Milan: Modric come Van Basten. Mandzukic torna a Milanello. Dal mercato possono arrivare due bomber #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com