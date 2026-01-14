Fabregas su Como Milan | Dobbiamo continuare la nostra crescita Allegri? Lui è la Champions io la Serie D Su Bernardo Silva…

In vista della partita tra Como e Milan, Cesc Fabregas ha evidenziato l’importanza di proseguire il percorso di crescita del team. Durante la conferenza stampa, il giocatore ha commentato la situazione attuale, confrontandosi anche con l’allenatore Allegri e lasciando aperta la possibilità di un acquisto di Bernardo Silva. Le sue parole riflettono l’obiettivo di rafforzare il gruppo in un momento cruciale della stagione.

Fabregas in conferenza stampa ha presentato la sfida del suo Como contro il Milan e non ha chiuso le porte all’arrivo di Bernardo Silva. Il Como è chiamato a superare lo scoglio Milan. Nella conferenza stampa di vigilia Fabregas non ha parlato solo della partita. Il tecnico dei lariani ha affrontato il tema Bernardo Silva, giocatore che piace anche alla Juventus. MILAN – «Domani la cosa più importante per me è la partita, in panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone. Ma noi domani dobbiamo andare a fare una bella prestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

