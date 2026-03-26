Infortunati Milan Leao vola in Portogallo per curare l’adduttore! Novità positive per Loftus Cheek

Durante la pausa agonistica, alcuni giocatori del Milan si sono recati in porti diversi per seguire trattamenti specifici. Uno di loro, l’attaccante, ha deciso di tornare nel suo paese per cure legate all’adduttore. Nel frattempo, ci sono notizie positive riguardo a un altro infortunato, che sta migliorando le proprie condizioni. La squadra continua ad allenarsi regolarmente nel centro sportivo, senza altre variazioni di rilievo.

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