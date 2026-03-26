Oggi il difensore del Milan scenderà in campo con la Nazionale Under 21 in una partita contro la Macedonia del Nord. L’incontro si svolgerà in un orario prestabilito e sarà trasmesso in diretta. La sfida rientra nel calendario ufficiale della competizione europea riservata ai giovani calciatori.

Quest'oggi un po' di Milan in campo con la maglia azzurra. Ovviamente non parliamo del playoff Mondiale della Nazionale maggiore, impegnata questa sera nel match contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, ma della selezione Under 21. Alle ore 18:15, infatti, i giovani azzurri del C.t. Silvio Baldini saranno impegnati al 'Carlo Castellani' di Empoli per la settima giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L'Italia ospiterà la Macedonia del Nord, in un match che la Nazionale U21 deve vincere per avvicinarsi al primo posto del girone occupato dalla Polonia. In campo, a meno di sorprese, ci sarà il difensore del Milan Davide Bartesaghi (qui trovi le sue parole pronunciate in conferenza alla vigilia del match). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi oggi in campo con l’Italia Under 21: orario e dove vedere la partita

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