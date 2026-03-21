Milan-Torino oggi dove vedere la partita in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 18 si gioca Milan-Torino, una delle tre partite in programma per la 30ª giornata di Serie A. La sfida si svolgerà allo stadio di San Siro e sarà trasmessa in diretta esclusivamente su DAZN, sia in televisione che in streaming. La partita coinvolge le formazioni di entrambe le squadre e rappresenta uno degli appuntamenti principali del turno.

Milan-Torino è uno dei tre anticipi del sabato della 30ª Giornata di Serie A. La sfida di San Siro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo con DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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