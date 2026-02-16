Sinner oggi all’Atp Doha 2026 | orario e dove vedere la partita

Jannik Sinner torna in campo oggi all’Atp di Doha, dopo aver perso contro Novak Djokovic agli Australian Open. La partita si gioca nel tentativo di risalire la classifica e raggiungere Carlos Alcaraz, che ha recentemente conquistato il titolo di numero uno al mondo e si è distinto come il più giovane a completare il Career Grand Slam. La sfida si svolge alle ore 14 e sarà visibile in diretta streaming.

Oggi, 16 febbraio, agli Atp di Doha torna in campo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, reduce dalla bruciante sconfitta subita contro Novak Djokovic agli Australian Open, insegue Carlos Alcaraz, sempre più numero 1 al mondo soprattutto dopo essere diventato il più giovane della storia ad aver completato il Career Grand Slam. Tra i due atleti ci sono al momento ben 2.750 punti di differenza e per Sinner diventa cruciale accorciare le distanze. Sinner-Machac: i precedenti. Nel suo esordio in Qatar, Jannik Sinner affronterà Tomas Machac. Il ceco, 31esimo nella classifica Atp, è stato sconfitto da Lorenzo Musetti agli ultimi Australian Open e tenterà nell’impresa di passare il turno a Doha. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partita Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming Jannik Sinner torna in campo al torneo ATP di Doha, e questa volta lo fa per la prima volta nel Qatar. Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming Jannik Sinner gioca per la prima volta in Qatar a Doha e questa volta la sua presenza si deve alla qualificazione nel torneo ATP, che si svolge nel mese di gennaio 2026. SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riecco Sinner: torna in campo a Doha. Oggi alle 17.30 la sfida con Machac; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; Quando gioca Sinner? Tabellone e avversari di Jannik all'Atp Doha; Sinner all'Atp di Doha: debutto con Machac, Alcaraz possibile avversario in finale. Tennis, il ritorno di Sinner in campo: oggi la sfida con Machac a Doha; a che ora e dove vederlaArchiviata la delusione agli Australian Open contro Djokovich, il campione altoatesino continua la corsa per riconquistare il primo posto del ranking. Il match di oggi alle 17,30: dove vederlo ... dire.it Sinner-Machac oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner torna in campo all'ATP di Doha contro Machac: ecco a che ora gioca oggi, i precedenti e dove vedere la partita in diretta TV e streaming ... fanpage.it ATP Doha e WTA Dubai, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com Jannik Sinner esordisce all’Atp 500 di Doha oggi, lunedì 16 febbraio, contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo. - facebook.com facebook