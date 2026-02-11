Petrucci FdI | Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri vittoria di Governo Meloni – Il video

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui Paesi terzi considerati sicuri. La senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci, commenta la decisione come una vittoria per il Governo Meloni. La legge mira a rafforzare i controlli e a limitare gli arrivi irregolari, segnando un passo importante nelle politiche migratorie italiane ed europee.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La video dichiarazione della senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sui migranti.

Il Governo Meloni sta rafforzando le procedure di espulsione per rendere effettivo il rimpatrio dei criminali stranieri e impedire che i ricorsi blocchino gli allontanamenti. Una linea di fermezza e responsabilità condivisa è necessaria, oggi più che mai, per restitui x.com

