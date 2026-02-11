Petrucci FdI | Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri vittoria di Governo Meloni – Il video
Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui Paesi terzi considerati sicuri. La senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci, commenta la decisione come una vittoria per il Governo Meloni. La legge mira a rafforzare i controlli e a limitare gli arrivi irregolari, segnando un passo importante nelle politiche migratorie italiane ed europee.
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La video dichiarazione della senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video .🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Petrucci FdI
Petrucci (Fdi): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni
Migranti, via libera Eurocamera a nuove norme sui Paesi terzi sicuri
Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sui migranti.
Ultime notizie su Petrucci FdI
Petrucci (Fdi): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La video dichiarazione della senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... quotidiano.net
Petrucci (FdI): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La video dichiarazione della senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... open.online
Il Governo Meloni sta rafforzando le procedure di espulsione per rendere effettivo il rimpatrio dei criminali stranieri e impedire che i ricorsi blocchino gli allontanamenti. Una linea di fermezza e responsabilità condivisa è necessaria, oggi più che mai, per restitui x.com
Il Governo Meloni sta rafforzando le procedure di espulsione per rendere effettivo il rimpatrio dei criminali stranieri e impedire che i ricorsi blocchino gli allontanamenti. Una linea di fermezza e responsabilità condivisa è necessaria, oggi più che mai, per restitui - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.