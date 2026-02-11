Petrucci Fdi | Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri vittoria di Governo Meloni

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

© Iltempo.it - Petrucci (Fdi): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni

Migranti, via libera Eurocamera a nuove norme sui Paesi terzi sicuri

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sui migranti.

Migranti, perché le norme sui “Paesi terzi sicuri” approvate dal Parlamento Ue non sanano l’accordo con l’Albania

Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sui “Paesi terzi sicuri”, ma le modifiche fatte martedì 10 febbraio non cambiano l’accordo tra Italia e Albania.

