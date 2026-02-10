Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sui migranti. Ora è più facile stabilire quando un Paese di origine può essere considerato sicuro. Il voto apre la strada a un primo elenco ufficiale di Paesi terzi considerati affidabili dall’Unione Europea. Le norme chiariscono anche i criteri per riconoscere un Paese come sicuro, influenzando così le procedure di asilo e i respingimenti.

Sui migranti, via libera del Parlamento europeo al primo elenco Ue di Paesi di origine sicuri e alle norme che stabiliscono quando un Paese non Ue può essere considerato sicuro. Nello specifico, riguardo alla lista dei Paesi sicuri, su 652 votanti, hanno votato a favore 408, contro 184, e 60 astenuti. Quanto al concetto di Paese terzo sicuro, su 652 votanti, hanno votato sì in 396, in 226 si sono espressi per il no e 30 si sono astenuti. Le norme – concordate in trilogo con il Consiglio – riguardano il trattamento delle domande di asilo e modificano il Patto su migrazione e asilo, adottato dal Parlamento ad aprile 2024 e in vigore dal giugno di quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, via libera Eurocamera a nuove norme sui Paesi terzi sicuri

Approfondimenti su Europarlamento Norme

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Europarlamento Norme

Argomenti discussi: In Europa sarà più facile espellere in migranti, vittoria di Meloni (e della 'sua' maggioranza in Ue).

Migranti, via libera Eurocamera a nuove norme sui Paesi terzi sicuriSui migranti, via libera del Parlamento europeo al primo elenco Ue di Paesi di origine sicuri e alle norme che stabiliscono quando un Paese non Ue può essere ... lapresse.it

Via libera del Pe alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migrantiCon una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, l'Eurocamera ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l'analisi delle ric ... ansa.it

Sestarete TV - Canale 81. . Anche una ventina di giovani migranti tra i volontari che stamattina hanno dato il loro contributo per liberare Santa Tecla dalle macerie lasciate dal ciclone #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook